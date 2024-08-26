Залог внимательности на уроках: названы ключевые продукты для завтрака школьника

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Эндокринолог Казачкова: здоровый завтрак школьника должен состоять из яиц и каши

Залог внимательности на уроках: названы ключевые продукты для завтрака школьника

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Заряд активности на весь день может дать не только каша.

Полезный завтрак школьника должен включать в себя не только яйца и кашу. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

«Важно помнить, что разнообразие — ключ к полноценному питанию», — пояснила специалист.

По мнению врача-эндокринолога, содержащиеся в яйцах вещества крайне важны для работы мозга, а каша богата медленными углеводами. Добавить в утренний рацион ребенка стоит и творог вместе с орехами и сухофруктами. Казачкова пояснила, что первый продукт — это полноценные залежи кальция и белка. То есть все, что нужно для роста и развития школьника.

Врач добавила, что сухофрукты и орехи не стоит игнорировать по утрам. Дело в том, что это не только источники полезных жиров, но и полноценные природные энергетики.

Финальным штрихом специалист выделила ягоды и фрукты — именно свежие. Как утверждает Казачкова, полезность заключена в витаминах и антиоксидантах для иммунитета.

Ранее 5-tv.ru писал, какие продукты стоит исключить из рациона ребенка.

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