Определенные предметы: психолог объяснила, в каком порядке дети должны делать уроки

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Психолог Бурьевая: ребенку нужно в первую очередь делать уроки на следующий день

Определенные предметы: психолог объяснила, в каком порядке дети должны делать уроки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bernd Leitner

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Важно распределять задания по количеству затраченного времени.

Школьникам стоит в первую очередь выполнять домашние задания по тем предметам, которые будут по расписанию на следующий день. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала детский психолог Елена Бурьевая.

По ее словам, не следует заставлять ребенка делать уроки заранее.

«Если историю задали в понедельник, а следующий урок по истории только в четверг, то в первую очередь необходимо начать делать уроки на вторник», — объяснила психолог.

Кроме того, при выполнении домашней работы следует ориентироваться по количеству затрачиваемого времени. Сначала стоит делать самые сложные задания, переходя потом к более легким. Например, сначала математику, а после — русский язык.

Бурьевая отметила, что подобные нюансы помогут привить ребенку самостоятельность. А школьник впоследствии сможет дать адекватную оценку собственных сил и знаний.

Психолог также предупредила, что важно найти баланс между учебой и отдыхом. Для последнего обязательно уделять время сразу после школы и после выполнения домашнего задания. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие изменения ждут школьников 1 сентября. Речь идет как о новых ограничениях в отношении гаджетов, так и о возвращении известного предмета.

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Определенные предметы: психолог объяснила, в каком порядке дети должны делать уроки

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