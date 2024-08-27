От телевизора до смартфона: как экранное рабство вредит сердцу человека

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Доктор медицинских наук Нагата: зависимость от смартфонов вредит сердцу

От телевизора до смартфона: как экранное рабство вредит сердцу человека

Фото: www.globallookpress.com / Helena Dolderer

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Медики в течение 30 лет наблюдали за группой участников эксперимента.

Зависимость нынешней молодежи от смартфона снижает физическую активность, может помешать нормальному сну, а также способствует появлению серьезных заболеваний сердца. Такой вывод сделал доктор медицинских наук Джейсон Нагата из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доцент кафедры подростковой и молодежной медицины UCSF.

Ученые провели уникальное исследование. В рамках эксперимента, результаты которого опубликовал журнал Springer Link, медики на протяжении 30 лет наблюдали за образом жизни и состоянием здоровья более четырех тысяч юношей и девушек.

Исследование началось в 1985 году, когда опасностью считались телевизоры. Участникам было на тот момент от 18 до 30 лет. В дальнейшем появились и смартфоны, точно так же заманивающие человечество в экранное рабство.

«Наши результаты показывают, что количество времени, которое молодые люди проводят перед экранами, может существенно влиять на риск развития у них серьезных заболеваний сердца в более старшем возрасте», — подчеркнул Нагата.

Выяснилось, что каждый лишний час, проведенный перед экраном, в возрасте старше 20 лет сокращает шансы дожить до 60 лет. Особенно это касается парней. В среднем возрасте же 60 минут «залипания» в смартфон или телевизор увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта — на 58%, а общих болезней сердца — на 32%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что долгое сидение на унитазе с книгой или смартфоном ведет к геморрою

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