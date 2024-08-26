Возрастная хрупкость: как сохранить здоровье зубов пожилым людям

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 63 0

Стоматолог Чередниченко: в пожилом возрасте для зубов опасны орехи и сухари

Возрастная хрупкость: как сохранить здоровье зубов пожилым людям

Фото: www.globallookpress.com

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Потеря костной ткани и стирание эмали с годами диктуют новые условия для диеты.

Чтобы сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте, стоит отказаться от сухарей или орехов, но не от всей жесткой пищи. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Виктория Чередниченко.

По ее словам, людям в преклонном возрасте необходимо употреблять такие продукты как хрустящая морковь или яблоки. Но есть нюанс: нужно избегать откусывающих движений.

«Твердую пищу в пожилом возрасте следует есть кусочками, разрезая ножом. Это все опять же связано с хрупкостью зубов в возрасте», — отметила специалист.

Сохранить зубы поможет особый уход с применением ирригатора в качестве дополнительной чистки и массажа десен. Также необходимо использовать специальную пасту для десен и пасты для нормализации слюноотделения и восстановления баланса. А вот жесткие зубные щетки лучше выбросить.

Кроме того, стоматолог порекомендовала пожилым людям проходить «ВЕКТОР»-терапию хотя бы один раз в год.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно чистить зубы и выбирать пасту.

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