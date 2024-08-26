Зарплата не на первом месте: что ИИ-специалисты считают высшей точкой карьеры

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

VК: ИИ-специалисты назвали высшей точкой карьеры создание новых технологий

Зарплата не на первом месте: что ИИ-специалисты считают высшей точкой карьеры

Фото: www.globallookpress.com

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В опросе, проведенном VK и ИТМО, приняли участие 300 профессионалов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

Высокая зарплата оказалась не главным критерием при выборе работодателя для российских специалистов по машинному обучению (ML) и разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это показали результаты опроса, проведенного VK и Центром научной коммуникации Университета ИТМО.

Так, большинство (70%) опрошенных специалистов заявили, что их привлекает в первую очередь возможность решать интересные, нетривиальные задачи. Высшей же точкой своей карьеры они видят создание технологий, которые изменят отрасль.

Еще 55% опрошенных специалистов заявили о желании создать всемирно известный продукт или сервис.

О первостепенной важности такого преимущества, как высокая заработная плата, заявили 48% респондентов. При этом перспектива занять пост топ-менеджера привлекает 37% ML-специалистов, стать владельцем собственного бизнеса — 32%, а лауреатом научной премии — 31%, Лидерство компании в ML-сфере мотивирует 23% опрошенных.

По результатам проведенного опроса директор по персоналу VK AI Екатерина Иванова отметила, что для российских ML-разработчиков важно создавать не сиюминутно популярные решения, а технологии, которые остаются актуальными и полезными, даже когда ажиотаж утихает.

В опросе приняли участие 300 респондентов — от младших специалистов до руководителей и директоров направлений по машинному обучению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создали лабораторию для развития безопасного и суверенного ИИ.

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