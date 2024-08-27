На посту: в Новосибирске разгорелся скандал из-за пьяных охранников

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Пьяные охранники в Новосибирске выгнали из больницы посетительницу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Они выгнали из больницы посетительницу, возмущенную их состоянием.

В центре громкого скандала сегодня оказалась вторая гинекологическая больница Новосибирска, где пьяные охранники набросились на посетительницу.

«Секьюрити» еле стояли на ногах, у них заплетался язык и они матом орали на женщину, которая пришла навестить одну из пациенток.

Пострадавшая уверяет, что позднее уже попыталась связаться и с охранным агентством, и с администрацией клиники, а также с местным департаментом здравоохранения, но везде ее, якобы, проигнорировали.

Однако по нашим данным оба охранника в данный момент уже отстранены от работы, а когда протрезвеют — начнется разбирательство.

Ранее 5-tv.ru писал, что известного американского рэпера Трэвиса Скотта задержали в Париже за драку с охранником. Артист напал на сотрудника службы безопасности отеля «Георг V». Известно, что тот просто пытался разнять драку рэпера и его телохранителя. При этом, сообщается, что Трэвис Скотт был пьян и сотрудники полиции с трудом смогли скрутить бунтаря.

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