Погибшая в ДТП блогер Хайлова приходит к друзьям во снах: «Не обманывай меня. Я же не умерла?»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 52 0

Подруга погибшей в ДТП уссурийского блогера Яны Хайловой не верит в ее смерть

Погибшая в ДТП блогер Хайлова приходит к друзьям во снах: «Не обманывай меня. Я же не умерла?»

Фото: фото из открытых источников

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Близкие интернет-звезды не могут поверить в ее внезапную гибель.

Подруга блогера из Уссурийска Яны Хайловой, которая погибла в ДТП, не может поверить в ее смерть — девушку преследуют беспокойные сны. Об этом Юлия рассказала на своей странице в соцсети.

«Сегодня мне снился сон. Яна говорит: „Не обманывай меня. Я же не умерла? Это же не правда, да? Я не хочу, так не должно быть…“ Ну, она же не хотела…» — написала подруга покойной.

Друзья Хайловой открыли сбор средств, чтобы помочь членам ее семьи в непростой для них период. Блогер была мамой — у нее осталась 13-летняя дочь.

Блогер Яна Хайлова погибла в аварии на трассе Хабаровск-Владивосток в Надеждинском районе Приморского края. Она ехала вместе со своей подругой в машине Honda Vezel, во время перестроения на другую полосу в их машину врезалась Toyota Probox. После сильнейшего удара оба автомобиля улетели в кювет — Хайлова скончалась до прибытия медиков, ей был 31 год.

За рулем находилась подруга блогера. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему блогер Яна Хайлова погибла в ДТП. Сообщалось, что она вместе с подругой совершили роковую ошибку.

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