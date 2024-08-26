За неделю до дня рождения дочери: блогер Яна Хайлова погибла в ДТП

Звезда соцсетей пренебрегла ремнем безопасности и скончалась до приезда «скорой».

Блогер из Уссурийска Яна Хайлова погибла в ДТП. Трагедия произошла на трассе Хабаровск-Владивосток в Надеждинском районе Приморского края.

Как сообщают местные СМИ, 31-летняя звезда соцсетей возвращалась домой после отдыха во Владивостоке. Автомобилем Honda Vezel, в котором находилась Хайлова, управляла ее подруга Надежда. Девушка, как сообщается, начала перестраиваться на другую полосу, не убедившись в безопасности маневра. В результате в их машину врезалась Toyota Probox.

После сильнейшего удара оба автомобиля улетели в кювет. Honda перевернулась несколько раз и осталась лежать на крыше. Хайлова скончалась до приезда «скорой», за жизнь ее подруги продолжают бороться врачи. В ГИБДД позднее сообщили, что девушки не были пристегнуты ремнями безопасности.

У Хайловой осталась дочь Ксения, которой через неделю исполнится 13 лет. Девочка в шоке и не может поверить в случившееся. В сети она обратилась к матери.

«Мам, скажи, что это шутка… что потом ты приедешь за мной, и мы будем отмечать мой день рождения у бабушки», — написала Ксения.

Выяснилось, что блогер обещала дочери отметить праздник в кругу семьи. Однако теперь родственники готовятся к похоронам.

Яна Хайлова стала известной в сети благодаря яркой внешности и роликам о красивой жизни. На девушку подписаны больше 22 тысяч человек, а видео набирают свыше 100 тысяч просмотров. В профиле указано, что Хайлова представляет ряд косметических брендов, магазинов одежды и парфюмерии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный блогер МотоТаня (Татьяна Озолина) погибла в ДТП на трассе Милас-Секе в Турции.