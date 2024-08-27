«Вызовут болевой синдром»: какие рюкзаки опасны для здоровья школьника

Подобные вещи должны отвечать ряду требований.

Рюкзак для школьника должен соответствовать росту ребенка и объему вещей, которые тот будет в нем носить. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач травмотолог-ортопед Степан Кононов.

По его словам, в противном случае могут возникнуть неприятные последствия для здоровья школьника. Например, так называемые авторские рюкзаки из кожи и брезента не подходят детям из-за своей тяжести. К тому же, такой материал имеет свойство промокать, а спина будет потеть из-за отсутствия вентиляции.

«„Авторские“ рюкзаки из кожи или брезента может и сделают вашего ребенка „индивидуальным“, но не будут беречь его здоровье», — подчеркнул специалист.

Врач призвал брать для школьника рюкзак с объемными лямками для смягчения нагрузки на спину. Тонкие и твердые могут вызвать болевой синдром у ребенка. Спинка у школьного рюкзака должна быть жесткая или полужесткая. Также врач выступил против тряпочных «вещмешков». Оптимальный вариант, по словам Кононова, это рюкзак с грудной перемычкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в школьной форме обнаружили токсичные вещества — были также названы главные бренды-нарушители.