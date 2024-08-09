Непригодна для детей: в школьной форме обнаружили токсичные вещества

Эксперты Роскачества провели проверку десятков образцов от популярных брендов.

Большая часть школьной формы — сомнительного качества. К такому выводу пришли эксперты после проверки десятков образцов от популярных брендов. 60% из них не соответствует требованиям безопасности.

И это при том, что цена на школьную форму постоянно растет. В этом году собрать ребенка к первому классу петербуржцам выйдет почти на 10% дороже, чем в прошлом. Маркетплейсы фиксируют резкий рост спроса, а за ним и стоимости товара.

На так называемый школьный набор придется потратить почти 15 тысяч рублей. Комплект одежды — около четырех тысяч, чуть больше двух — за рюкзак, канцтовары в среднем выходят около полутора тысяч рублей. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская разбиралась в школьном ценообразовании.

30 часов в неделю дети проводят в школьной форме. Выбрать ту, которая устроит и по цене, и по качеству, — ежегодный квест для родителей.

«Мы берем ткань, сминаем ее и смотрим. Если она не сильно помялась и разлаживается — это хороший знак и можно смело брать», — говорит мама школьника Александра Федо.

И лишним такое внимание, как показало исследование Роскачества, точно не будет. Специалисты проверили 26 пар брюк для мальчиков. Больше 60% школьной формы не соответствует обязательным требованиям безопасности.

Среди нарушителей популярные бренды — Gloria Jeans, Ostin, Modis, Sela и многие другие. Всего 16 компаний.

Проверяли, насколько материал впитывает влагу, пропускает воздух, оценивали износостойкость, разрывную нагрузку и другие показатели.

Многие бренды шьют воздухо- и влагонепроницаемую одежду. К концу учебного дня ребенок будет чувствовать себя как в бане.

«Не все они связаны с гигиеническими характеристиками. 23% — это несоответствие по составу сырья. То есть когда продавец попросту, чтобы удешевить свое производство, вместо более дорогих натуральных волокон — это прежде всего шерсть, хлопок — использовал более дешевые синтетические волокна», — говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В составе ткани для блузок и рубашек рекомендуется не больше 30% синтетики. Для костюмов, юбок и сарафанов — не больше 55%. Это правило распространяется не только на верхний слой, но еще и на подкладку. Также обязательно должна быть этикетка со всеми значениями.

В некоторой школьной форме и вовсе обнаружили опасный фенол. Он раздражает дыхательные пути и поражает кожу.

«Очень важно, какие волокна мы используем. Так, чтобы у ребенка не было аллергических реакций, чтобы это одежда была антибактериальная, потому что могут появиться клещи, могут быть совершенно неприятные дерматологические последствия», — говорит дизайнер одежды, профессор СПБГУПТД Любовь Джикия.

При покупке нужно найти QR-код и проверить его с помощью приложения «Честный знак». Продавать детские вещи без маркировки запрещено. Там вся информация о ткани, дате и месте производства и даже путях доставки.

«Детский ассортимент мы стараемся отшивать из изделий российского производства, которое отвечает всем нормам. Потому что изделия у нас все сертифицированы», — говорит начальник производственной службы ООО «Комсомолка» Светлана Косицкая.

С теми компаниями, которые допустили нарушения, теперь разбирается Роспотребнадзор. Служба приостановила продажу опасной одежды. Чтобы родители не тратили деньги зря и не боялись за здоровье своих детей, разрабатывается ГОСТ на школьную форму. Окончательную редакцию должны опубликовать уже в этом году.