Луна дружит с Меркурием: как лучше провести 27 августа

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 76 0

Все важные дела стоит успеть завершить до вечера.

Луна дружит с Меркурием: как лучше провести 27 августа

Фото: 5-tv.ru

Во вторник, 27 августа, важными делами лучше заниматься в обед, так как утро и вечер обещают быть напряженными. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

В разгар дня сложится гармоничный аспект к Луне от Юпитера. С 12:00 до 15:00 по московскому времени будет сопутствовать удача, поэтому можно смело планировать встречи и решать все сложные задачи.

К вечеру можно отправиться за покупками или увидеться с друзьями.

«В эти часы Луна „дружит“ с Меркурием, „благословляя“ все, что связано с общением, покупками и продажами, договоренностями, обработкой информации. Очень кстати накануне учебного года!» — отметила астролог.

Закончить все дела лучше к 20:00, так как поздний вечер обещает быть эмоциональным. Нужно попытаться сильно не реагировать на возникшие трудности и относиться ко всему спокойно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 27 августа для всех знаков зодиака.

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.77
0.17 102.49
0.88
Луна дружит с Меркурием: как лучше провести 27 августа

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