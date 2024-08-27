«Немного похожи»: Рузиль Минекаев рассказал о съемках с Бураком Озчивитом в новых «Елках»

Турецкая звезда снялся в любимой россиянами франшизе.

Главный русский «пацан», актер Рузиль Минекаев снялся в новогодней комедии «Елки 11» вместе с турецкой звездой — актером Бураком Озчивитом. С похитителем женских сердец Рузиль сразу нашел общий язык.

«Это интересно, необычно, и, если честно, первое время я не представлял, как это будет. Это классный опыт! Мы разговариваем с ним через переводчика. Оказалось, что я знаю много слов на турецком, потому что татарский и турецкий немного похожи. Мы перекинулись с ним парой слов», — рассказал молодой артист «Известиям».

Впервые в истории франшизы на экране появится иностранная звезда. Бурак Озчивит более всего известен по сериалам «Черная любовь» и «Великолепный век». В фильме он сыграет самого себя и предстанет в роли «принца из девичьих грез». Рузиль сыграет одну из главных ролей — парня по имени Дамир.

Картина выйдет на экраны по традиции под Новый год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бурак Озчивит призвал снять российско-турецкий сериал.