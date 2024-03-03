Звезда «Великолепного века» Озчивит призвал снять российско-турецкий сериал

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Турецкий актер Бурак Озчивит выступил за создание совместного с РФ сериала

Звезда «Великолепного века» Озчивит призвал снять российско-турецкий сериал

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Знаменитый актер выразил уверенность, что стоит создать хотя бы одну совместную картину, как «потом это пойдет потоком».

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный российским зрителям по сериалам «Великолепный век» и «Черная любовь», призвал создать совместный российско-турецкий сериал. Свою идею он озвучил во время общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Мне кажется, надо уже начать делать совместные сериалы. Вы — самый наш ближайший сосед, наш ближайший географический сосед. Я считаю, что добрососедство — самое важное, что может быть в нашей жизни», — заявил актер.

Озчивит выразил уверенность, что стоит снять хотя бы один сериал, как «потом это пойдет потоком». Россия и Турция будут очень много снимать вместе, так как «почувствуют друг друга», считает актер.

Озчивит подчеркнул, что не раздумывая согласился стать гостем Всемирного фестиваля молодежи, на который собралось огромное количество молодых людей со всего мира. До этого актер посещал Россию в конце февраля для участия в киноконцерте «Музыка турецких сериалов».

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников в возрасте от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус», которая в ближайшую неделю будет домом для 20 тысяч лидеров из 180 стран.

Они займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Во всех вопросах им помогут пять тысяч волонтеров из разных государств — запланировано более 50 мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи поделились секретом успеха своих розыгрышей.

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