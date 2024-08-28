Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: история, приметы и традиции праздника

Что можно и что строго запрещено делать в этот день?

В конце августа православные верующие традиционно отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник — один из самых важных в церковном календаре. Подробнее об его истории и традициях расскажет 5-tv.ru.

История Успения Пресвятой Богородицы

Согласно христианскому вероучению, Богородица не умерла, а уснула и пробудилась для вечной жизни.

Как гласит предание, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто молилась на Голгофе, где был распят Иисус. Там однажды ей явился архангел Гавриил и возвестил: «Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время».

Православные верующие отмечают это праздник 28 августа, а католики на две недели раньше — 15 августа.

Традиции Успения Пресвятой Богородицы

Этому празднику предшествует двухнедельный пост, который по строгости сопоставим с Великим. Он длится две недели, с 14 по 27 августа, а завершает его всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Богородицы.

Утром 28 августа в храмах проходит Божественная литургия. Священнослужители облачаются в голубые ризы — символические цвета Богородицы, олицетворяющие чистоту и непорочность. Прихожане приносят к иконам цветы и зажигают свечи с молитвой о здоровье близких.

На Руси на это время приходилось окончание полевых работ, когда крестьяне срезали последний сноп в поле. Поэтому в церковь часто приносили пучки колосьев и хлеб из зерна нового урожая, которые освещали после службы.

Кроме того, Успение Богородицы считалось началом бабьего лета. Для молодых людей с этого дня наступала волнительная пора. В деревнях устраивали помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу. По народным поверьям, такие браки обещали быть долгими и счастливыми, так как их благословляла сама Богородица.

Успение Пресвятой Богородицы: что можно и чего нельзя делать

Как мы уже писали ранее, верующие в этот день посещают Всенощное Бдение, перед котором принято ставить свечу за благополучие всех своих близких. В эту ночь в храмах часто освещают зерно, а также хлеб, испеченный из него.

После старого двухнедельного поста принято устраивать пышные застолья, на которые следует пригласить (или хотя бы угостить) нуждающихся. Просящим милостыню в этот день лучше не отказывать.

Раньше в этот день было принято свататься. После завершения полевых работ и к наступлению холодов считалось нужным подумать о женитьбе. Предки также верили, что браки в этот период заключаются очень крепкие — за ними с небес приглядывает Богородица.

В этот день нельзя ссориться, ругаться и обижать кого-то. Также не принято работать по дому и выполнять какой-либо физический труд.

Успений Пресвятой Богородицы: приметы

Этот праздник предшествует бабьему лету. Считалось, что если 28 августа на дворе ясно и тепло, то сентябрьская жара будет легкой и скоротечной. При этом, если в день Успения Пресвятой Богородицы гремит гроза — то осень будет дождливой. Пошел дождь — значит, весь сентябрь будет пасмурным. В небе заметили радугу — осень будет теплой и солнечной. В этот день существует хорошая примета для грибников — если на улице туманно, то урожай должен быть хорошим.

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