Глава российского МИД затронул тему использования ЯО на пресс-конференции после переговоров со своим йеменским коллегой.

У России есть своя доктрина применения ядерного оружия, сейчас она уточняется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — подчеркнул Лавров.

Прежде подполковник США в отставке, политолог Эрл Расмуссен заявил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, что возможная готовящаяся провокация Украины с грязной ядерной бомбой в Курской области является признаком отчаяния, который в итоге только приведет к пагубным последствиям. Тем не менее использование такого оружия киевским режимом вполне вероятно.

В то же время Украина загнана в угол своими неудачами на фронте. По словам Расмуссена, боевиков посылают в Курскую область «на верную смерть».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад пугает весь мир российским ядерным ударом. Очередная провокация выглядит не менее нелепо, чем предыдущие.