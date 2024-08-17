Украина посылает своих боевиков в Курскую область на верную смерть, уверен Эрл Расмуссен.

Применение Украиной грязной ядерной бомбы в Курской области возможно, но будет лишь жестом отчаяния, который приведет к пагубным последствиям. Об этом подполковник США в отставке, политолог Эрл Расмуссен заявил 5-tv.ru.

«Это возможно. Если же грязная бомба все-таки будет применена по отношению к ядерному объекту, то ситуация станет пагубной во всех отношениях. Я думаю, что в западных новостях, вероятно, перекрутят все и скажут: „Россия бомбит сама себя“. Но это будет лишь признаком отчаяния», — считает эксперт.

Украина загнана в угол своими неудачами на фронте. Свидетельством этого может стать и сама попытка прорыва российской границы в Курской области.

«Они отправили три лучших своих бригады в направлении Курска, по сути, с самоубийственной миссией. И все идет не очень хорошо. Я имею в виду, что западные СМИ говорят: „Они контролируют 1000 квадратных километров, они продвигаются вперед“, но они не говорят о нанесенном ущербе, о смертях, которые происходят, о потерях жизней и техники, которые несет Украина в результате этого прорыва. Так что это временно. И это обнадеживает», — заявляет полковник в отставке.

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