Свердловские врачи извлекли из мужчины опухоль без разреза желудка

У пациента было диагностировано сразу несколько новообразований.

Врачи из Свердловской области провели 58-летнему мужчине операцию в желудке по удалению новообразования размером около десяти сантиметров. Об этом передает агентство URA.RU.

«Ситуацию осложняли два обстоятельства: во-первых, новообразование оказалось протяженным, во-вторых, на слизистой имелось множество других, более мелких полипов», — говорится в сообщении.

Обычно, необходимо делать резекцию желудка, но специалистам удалось выполнить другую процедуру при помощи эндоскопа, чтобы сохранить целостность органа.

Мужчина обратился в клинику с жалобами на общую слабость, прерывистый сон и изжогу. Врачи заподозрили у него злокачественное образование, но полипы оказались не опасны.

Сейчас пациент хорошо себя чувствует и уже выписан из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Тюмени вылечили девушку, которая никогда не дышала носом. В больнице Ишима у пациентки обнаружили редкую врожденную патологию — атрезия хоан. Команда медиков смогла успешно удалить ткани, которые препятствовали дыханию и сформировали новые носовые ходы.