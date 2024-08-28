Приворот на миллион: мошенники выудили из москвички деньги, пообещав спасти брак

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 33 0

Москвичка отдала более миллиона мошенникам, пообещавшим сделать приворот на мужа

Приворот на миллион: мошенники выудили из москвички деньги, пообещав спасти брак

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Пострадавшая уже написала заявлением в полицию.

Москвичка отдала более миллиона рублей мошенникам, которые пообещали ей помочь наладить личную жизнь с супругом. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Как сообщила сама пострадавшая, она нашла в интернете сайт, на котором обещают помощь в урегулировании семейных конфликтов. Жительница Москвы позвонила по указанному телефону. Голос на другом конце провода убедил ее перевести денежные средства за ритуал приворота, женщина согласилась.

Однако позже москвичке перезвонили и заявили, что провести обряд не удалось — нужно доплатить. В результате женщина перевела мошенникам один миллион 270 тысяч рублей.

26 августа обманутая москвичка написала заявление в правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru побеседовал с психологом и выяснил, почему в современном мире, полном технологий и научной литературы, так сильно возрос интерес к услугам магов и гадалок. По словам психолога, помимо критического мышления у человека есть и мистического, которое рассчитывает на помощь высших сил в трудных ситуациях.

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