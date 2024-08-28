Приворот на миллион: мошенники выудили из москвички деньги, пообещав спасти брак
Москвичка отдала более миллиона мошенникам, пообещавшим сделать приворот на мужа
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
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Пострадавшая уже написала заявлением в полицию.
Москвичка отдала более миллиона рублей мошенникам, которые пообещали ей помочь наладить личную жизнь с супругом. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.
Как сообщила сама пострадавшая, она нашла в интернете сайт, на котором обещают помощь в урегулировании семейных конфликтов. Жительница Москвы позвонила по указанному телефону. Голос на другом конце провода убедил ее перевести денежные средства за ритуал приворота, женщина согласилась.
Однако позже москвичке перезвонили и заявили, что провести обряд не удалось — нужно доплатить. В результате женщина перевела мошенникам один миллион 270 тысяч рублей.
26 августа обманутая москвичка написала заявление в правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка.
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