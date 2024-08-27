Собянин заявил о готовности школ к новому учебному году

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Важный день для подрастающего поколения наступит уже совсем скоро.

Собянин заявил о готовности школ к новому учебному году

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Столичные учебные заведения готовы к новому учебному году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводятся на портале mos.ru.

Собянин отметил, что в городе подготовлено около пяти тысяч зданий детских садов, школ и колледжей. По программе текущего ремонта работы проведены в более чем две тысячи зданий. Построено и введено в эксплуатацию 30 новых зданий.

Выступая на открытии педагогического совета, который проходит традиционно в августе, градоначальник поздравил педагогов с наступающим Днем знаний.

«Всегда, во все времена волнительный день. Мы, взрослые, вспоминаем свой первый класс, своих первых педагогов. И конечно, волнуемся за наших детей и внуков, за их будущее, за те знания, которые они приобретут в наших школах благодаря вашему умению, мастерству, душе, которую вы вкладываете в свою профессию», — отметил мэр.

По словам Собянина, в городе началась масштабная программа модернизации по новому стандарту «Моя школа». В ее рамках к началу учебного года отремонтировали четыре здания.

«Уже можно посмотреть, как это выглядит и как будут выглядеть другие наши школы. Конечно, это новый уровень, это, по сути дела, совсем новая школа. Ничего не напоминает о старых стенах, старых классах, тем более что практически все сделано заново», — подчеркнул Собянин.

В этом году педагогический совет проходит на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе.

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