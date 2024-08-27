Собянин сообщил о разделении Москвы-реки на участки для разных активностей

Москва-река стала более безопасной — для этого акваторию главной водной артерии столицы разделили на зоны для различных видов активностей. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Реку поделили «на 12 отдельных участков для отдыха на воде, регулярных и прогулочных маршрутов, разовых мероприятий и фейерверков», рассказал градоначальник. В частности, различные виды спортивного отдыха — вейкборд, яхтинг, гребля, сапы — перенесли в зоны с меньшим потоком на судовом ходу.

«Например, сап-бордингом можно заниматься в Большом Строгинском затоне и в Серебряном Бору, воднолыжным спортом — в районе Спасского затона, а водно-моторным спортом — в Мякинине, на Химкинском водохранилище и в других местах», — написал Собянин.

Как отметил мэр, разделение Москвы-реки на зоны позволит сократить число перекрытий акваторий, которые в прошлом приводили к отмене рейсов речного транспорта. Кроме того, такой подход снизит риски для жизни и здоровья пассажиров и отдыхающих на воде, а также позволит более активно развивать инфраструктуру, добавил Собянин.

Ранее по случаю Дня Москвы-реки, который отмечался 19 июля, Сергей Собянин рассказал о поддержании ее чистоты, которую обеспечивает коммунальный флот «Мосводостока». Еще одна организация — «Гормост» на протяжении всего года занимается ремонтом мостов и набережных, а также проводит гидротехнические работы на причалах. В частности, напомнил мэр, не так давно был завершен капитальный ремонт причалов «Сетунь» на Воробьевской набережной и «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко.

«За безопасность жителей города отвечают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах», — добавил мэр столицы.

Он уточнил, что в акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища расположены 15 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная.