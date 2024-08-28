Столтенберг созовет Совет НАТО-Украина по инициативе Киева

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

На заседании обсудят нужды ВСУ на поле боя.

Столтенберг созовет Совет НАТО-Украина по инициативе Киева

Фото: www.globallookpress.com / Moncloa

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета НАТО — Украина 28 августа, в среду. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Союза Фарах Дахлаллах.

«Генсек НАТО Столтенберг созовет заселение Совета НАТО — Украина в среду по просьбе Киева», — прокомментировал ситуацию Дахлаллах.

Пресс-секретарь отметил, что на заседании будут присутствовать послы стран-членов Североатлантического альянса, а украинский министр обороны Рустем Умеров по видеосвязи доложит им о ситуации на полях боевых столкновений, а также сообщит о первоочередных потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Дахлаллаха, НАТО всегда оказывало серьезную поддержку Украине и намерено продолжать делать это в будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция, Польша и страны Прибалтики заметно сократили медийную поддержку украинской стороны. По мнению эксперта, некоторые из них, наблюдая успехи российских войск, боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Москвой.

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