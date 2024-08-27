«Победа» опровергла появившиеся в сети слухи об экономии топлива

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 108 0

Перевозчика обвинили в том, что он заставляет своих пилотов летать с минимально допустимой заправкой в целях сокращения расходов.

«Победа» опровергла появившиеся в сети слухи об экономии топлива

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Авиакомпания «Победа» опровергла появившуюся в сети информацию о том, что она якобы экономит авиационное топливо в ущерб безопасности полетов. В комментарии 5-tv.ru пресс-служба перевозчика заявила, что порочащие компанию данные «не соответствуют действительности и являются очередным фейком».

«В авиакомпании „Победа“ топливное планирование осуществляется строго в соответствии с Федеральными авиационными правилами и официально опубликованными маршрутами. Регулярно проводится контроль расхода топлива», — говорится в комментарии.

Также в компании заявили, что при прогнозировании сложных метеоусловий или в часы наибольшей загруженности аэродромов предусматривается дополнительное топливо. Поэтому все рейсы «Победы» выполняются с достаточным количеством топлива, в том числе, для ухода на запасной аэродром или ожидания в очереди на посадку, подчеркнули в компании.

До этого в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что руководство «Победы» якобы заставляет экипажи летать с минимальным количеством топлива в целях экономии.

По данным источников, некий анонимный пилот авиакомпании пожаловался в Госавианадзор на то, что расчет топлива в «Победе» делается по самым коротким схемам, летать по которым получается далеко не всегда, а за запрос дополнительного керосина командиры воздушных судов попадают под «жесткий прессинг». Из-за этого якобы все пилоты летают с «повышенным уровнем стресса», так как не знают, хватит ли им топлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одного из крупнейших производителей авиационной техники Boeing привлекли к уголовной ответственности из-за нарушения правил безопасности самолетов.

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