«Это было всегда»: Шура рассказал, какие женщины нравятся богатым мужчинам

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 199 0

Шура: мужчины всегда выбирают женщин, похожих на свою мать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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По словам артиста, их выбор всегда очевиден.

Российский эстрадный певец Шура раскрыл тайну, которая, наверное, интересует практически всех женщин. Мужчины всегда подсознательно выбирают тех дам, которые похожи на их матерей. Причем делает это сильная половина человечества вне зависимости от своего достатка и статуса. Об этом Шура рассказал в беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Мужики всегда выбирают себе похожую на маму. Это было всегда», — сказал артист.

По словам Александра, не имеет значения, хорошие или плохие отношения были с родительницей. В результате мужчина выбирает себе избранницу, черты которой напоминают ему маму.

«Это психология», — резюмировал Шура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Шура похвастался дорогим подарком — гробом. Как отметил исполнитель, атрибуты смерти его не пугают. Он периодически бывает на кладбище и там чувствует себя прекрасно — «прямо отдыхает». И конфетки по могилкам раскладывает.

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