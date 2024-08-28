Судя по всему, страха перед встречей с вечностью артист не испытывает. А еще знает секрет, благодаря которому судьба его балует.

Певец Александр Медведев, известный как Шура, рассказал о неожиданном подарке, которым в обход всех суеверий гордится. Это гроб. Да не простой, а роскошный и дорогой — настолько, что покупателей на него не находится. По словам артиста, стоит он на прилавке магазина ритуальных услуг, выставлен на продажу, но на деле просто дожидается владельца. Хочется верить, ждать придется еще очень и очень долго.

«Это Костя, мой замечательный друг, у Кости фирма своя погребальная, ритуальная. Мне гроб подарили, двухкамерный гроб — ну и что? Он шикарный, я вообще обожаю! Он стоит у него на продаже, но все знают, что это мой гроб, его хрен кто купит», — рассказал Шура 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

Как отметил исполнитель, атрибуты смерти его не пугают. Судя по всему, лишними суевериями он себя не обременяет. Как говорит сам певец, периодически он бывает на кладбище и там чувствует себя прекрасно — «прямо отдыхает». И конфетки по могилкам раскладывает.

Стоит отметить, несмотря на необычные увлечения, Шура счастлив и безапелляционно жизнерадостен. И гроб — не самый дорогой подарок, который ему доводилось получать. Баловали звезду и автомобилями, но еще никто не заставил его сесть за руль. На вопрос корреспондента, что нужно делать, чтобы притягивать столь щедрых людей, артист ответил — радоваться!

«Жить, улыбаться, радоваться жизни. Каждое утро вставать, радоваться новому дню и благодарить день, в котором ты уснула. Просто благодари, вот и все. И все будет хорошо», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал еще об одном секрете Шуры. Интимную тайну музыканта раскрыла его коллега по творческому цеху — певица Валерия.