Боец ММА Якубов* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов* внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

По информации Следственного комитета, в октябре 2023 года он опубликовал в социальной сети видеоролик с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Якубов вскоре удалили это видео, но было уже поздно.

После этого, 22 октября, бойца ММА задержали. Ему предъявили обвинения по уголовной статье о публичном оправдании терроризма. На следующий день Чертановский столичный суд отправил Якубова* в СИЗО. Ему грозит до семи лет лишения свободы, все обвинения он продолжает отрицать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело по статье о публичном оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина** поступило в прокуратуру Москвы. Дело против бывшей звезды российского кино возбудили после того, как он выразил одобрение украинским ударам по Крымскому мосту.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга

** — признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга