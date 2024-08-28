Боец ММА Якубов* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Спортсмен распространил в Сети ролик с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности.

Боец ММА Якубов* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

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Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов* внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

По информации Следственного комитета, в октябре 2023 года он опубликовал в социальной сети видеоролик с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Якубов вскоре удалили это видео, но было уже поздно.

После этого, 22 октября, бойца ММА задержали. Ему предъявили обвинения по уголовной статье о публичном оправдании терроризма. На следующий день Чертановский столичный суд отправил Якубова* в СИЗО. Ему грозит до семи лет лишения свободы, все обвинения он продолжает отрицать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело по статье о публичном оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина** поступило в прокуратуру Москвы. Дело против бывшей звезды российского кино возбудили после того, как он выразил одобрение украинским ударам по Крымскому мосту.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга

** — признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга

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