«Ковровые санкции»: почему Россия закрыла въезд в страну 92 гражданам США

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Россия закрыла въезд в страну 92 гражданам США

«Ковровые санкции»: почему Россия закрыла въезд в страну 92 гражданам США

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Эта мера стала ответом на русофобскую политику Джо Байдена.

Россия закрыла въезд в страну 92 гражданам Соединенных штатов Америки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

«В порядке реакции на проводимый администрацией Дж. Байдена русофобский курс с декларируемой целью „нанести Москве стратегическое поражение“, составной частью которого стали „ковровые“ санкции в отношении российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры, журналистов и медийных структур, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США», — уточняется в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что запрет не коснулся рядовых американцев. В список лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ, внесены сотрудники силовых ведомств США, главы американских ОПК, журналисты, распространяющие ложную информацию о действиях российской армии на полях специальной военной операции, а также спонсоры киевского режима. Помимо этого, въезд запрещен ряду юристов и политических деятелей из США.

Ограничение на въезд коснулись сотрудников таких американских изданий, как: The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post и The Daily Telegraph.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении корреспондента американского издания CNN. Журналист незаконно пересек государственную границу РФ, а затем снял репортаж, находясь в сопровождении украинских боевиков.

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