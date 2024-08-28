Смерть ребенка: Генпрокуратуру просят заблокировать стримера Mellstroy

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 46 0

Генпрокуратуру просят заблокировать стримера Mellstroy

Смерть ребенка: Генпрокуратуру просят заблокировать стримера Mellstroy

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Подросток попробовал психотропные вещества по его примеру блогера.

Генпрокуратуру просят заблокировать блог скандального треш-стримера Mellstroy после трагической смерти 15-летнего мальчика, попробовавшего по примеру блогера психотропные вещества. С такой просьбой к главе ведомства обратился председатель комитета Госдумы по молодежной политике от фракции «Единая Россия» Артем Метелев. Документ есть в распоряжении 5-tv.ru.

Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, недавно дал интервью, где оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. Также блогер пропагандировал употребление психотропных веществ. Ребенок, посмотревший данное видео, умер из-за последствий токсикомании. Подросток впечатлился воодушевленным рассказом Бурима и тоже решил попробовать вещество.

«С учетом важности защиты прав граждан в данной сфере прошу Вас, уважаемый Игорь Викторович, обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с требованием о признании данной информации незаконной и принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию», — говорится в документе.

Метелев отметил, что Mellstroy давно не живет в России, где его объявили в розыск по уголовной статье.

«Наш закон о треш-стримерах был специально сформулирован так, чтобы Генпрокуратура могла досудебно блокировать любой контент, наносящий вред общественной морали», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете распространения в Сети информации, содержащей противоправные и насильственные действия.

В РФ блогер привлек внимание правоохранителей после прямой трансляции, во время которой он несколько ударил свою гостью головой об стол. Тогда девушка получила черепно-мозговую травму, а Бурим — полгода исправительных работ и штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России хотят ужесточить контроль за блогерами, которые ведут тренинги и курсы.

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