«Раздолбайство у нас исключено»: Баста запретил своим артистам пить перед шоу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Рэпер Баста контрактом запрещает своим артистам пить алкоголь перед концертом

«Раздолбайство у нас исключено»: Баста запретил своим артистам пить перед шоу

Фото: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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По словам рэпера, за нарушение договора музыкантов ждут серьезные последствия.

Рэпер, композитор и продюсер, владелец собственного музыкального лейбла Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, рассказал о строгих требованиях к своим артистам. В интервью Mentoday.ru он подчеркнул, что в его команде немного абсолютных табу, основное и главное — алкоголь и другие средства изменения сознания в период концертной работы.

По словам Вакуленко, он очень строг по отношению к артистам, порой даже слишком. Иногда рэпер, как признается сам, перегибает палку, но потом всегда детально разбирается в ситуации. Продюсер уверен, что за каждого подопечного зритель спрашивает именно с него, поэтому не принципиален и несгибаем в вопросе правил поведения. Так что о выпивке перед шоу не может быть и речи.

«Это у нас прописано документально: музыкант не имеет права выйти на сцену в состоянии, которое способно навредить концерту. Но все музыканты, с которыми я работаю, парни достаточно осознанные и понимают меру ответственности. Мне очень повезло с командой, потому что я достаточно жесткий человек, и на сцене спрашиваю со всех прям по-страшному», — сказал Баста.

Как добавил Вакуленко, он собрал отличную команду, с которой легко и приятно работать — просто счастье. А все благодаря достойным людям и одному важному правилу — «раздолбайство у нас исключено».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как похудеть на пивной диете. Если вы не сотрудник Басты, конечно.

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