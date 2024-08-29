Во избежание катастрофы: власти ограничили въезд в Курчатов при Курской АЭС
Власти ограничили въезд в Курчатов при Курской АЭС
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Теперь в город можно попасть только по специальному пропуску.
На Курской АЭС и прилегающих территориях ввели дополнительные меры безопасности. Решено ограничить въезд в город атомщиков Курчатов, правда, тех, кто там прописан, это не коснется. Остальным же будут выдавать специальные пропуска.
Кроме того, в городе теперь запрещен транзитный проезд транспорта, а контролировать это на блокпостах будут военные и сотрудники администрации.
Ранее на этой неделе Курскую АЭС посетил руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Прямо во время его визита в городе сработала сирена предупреждения о ракетной опасности. После чего глава МАГАТЭ выразил серьезную обеспокоенность по поводу безопасности режимного объекта.
После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало известно, что киевский режим может готовить провокацию на местной атомной станции. В ночь на 22 августа Киев попытался атаковать АЭС. Однако дрон-камикадзе был сбит, не долетев до цели. Беспилотник упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.
Оценить обстановку на станции вызвал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 27 августа он прибыл в город Курчатов, чтобы проинспектировать Курскую АЭС.
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