Задымление произошло в вагоне метро на станции «Парк Победы»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 56 0

Поезд довез пассажиров до станции «Киевская», где они покинули состав.

Задымление произошло в вагоне метро на станции «Парк Победы»

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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В вагоне московского метро произошло задымление из-за загоревшегося самоката. Средство передвижения зажало между дверьми на станции «Парк Победы», после этого самокат самовоспламенился, сообщает ТАСС.

Дым заполнял весь вагон, пока поезд следовал по тоннелю. На Арбатско-Покровской линии поезд довез пассажиров до станции «Киевская», люди покинули состав. Вскоре дым рассеялся, а на месте средства индивидуальной мобильности осталось черное пятно.

«Около 08:45 на „Парке Победы“ в одном из поездов пассажир пренебрег правилами безопасности перевозки средств индивидуальной мобильности. Из-за хулиганских действий пассажира в одном вагоне произошло локальное задымление. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в пресс-службе столичной подземки.

На данный момент сотрудники полиции ищут нарушителя. Ведь за его действия предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Уточняется, что в метро нельзя перевозить технические устройства, подвергшиеся механическим повреждениям, или срок службы которых истек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему телефоны на зарядке часто загораются.

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