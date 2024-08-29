Просто, но ярко: как выбрать правильный букет цветов на 1 сентября

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Флорист Сухаржевский: учителям не стоит дарить букеты с любовной тематикой

Просто, но ярко: как выбрать правильный букет цветов на 1 сентября

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Есть несколько правил, которые стоит соблюдать.

Учителям на 1 сентября не стоит дарить букеты любовной тематики. Об этом рассказал флорист Георгий Сухаржевский в беседе с NEWS.ru.

По его словам, лучше всего отталкиваться от предпочтений преподавателя, которые спустя несколько лет обучения обычно уже известны родителям. Если же ребенок идет в первый класс, то ориентироваться можно и на вкусы самого школьника.

«Это может быть достаточно яркий, простой букет, без каких-либо ингредиентов и переходов по цвету. В первую очередь, букет должен радовать самого первоклассника», — объяснил Сухаржевский.

В большинстве случаев цветы для любимого педагога или классного руководителя закупает родительский комитет. В таких случаях фантазия уже почти не имеет ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно подготовить первоклассника к школе. Есть несколько психологических уловок для того, чтобы ребенок легко влился в учебный процесс.

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