Меньше учебы, больше общения: как правильно подготовить первоклассника к школе

Есть несколько психологических уловок для того, чтобы ребенок легко влился в учебный процесс.

Чтобы подготовить своего ребенка к первому классу, необходимо настроить его, прежде всего, на общение со сверстниками, а потом уже на учебный процесс. Об этом рассказала психолог Оксана Защиринская в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, не нужно стараться внушить ребенку мысль о том, как важно учиться, так как для маленького ребенка все это звучит очень абстрактно и не замотивирует его учиться прямо сейчас.

Психолог считает, что лучшим вариантом будет настроить ребенка на то, что школа будет продолжением детского сада.

«Будем мотивировать тем, что он в школе пойдет знакомиться с новыми друзьями, приятелями, будущими интересными одноклассниками», — говорит он.

Важно показать ему, что ребенок идет в школу не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы знакомиться с другими детьми, которые вместе с ним будут учиться.

Защиринская считает, что ребенка ни в коем случае нельзя пугать неизвестностью.

«Мы обязательно будем формировать общеучебные навыки, но формировать нужно в игровом контексте», — добавляет психолог.

По ее словам, ребенок должен относиться к школе как к веселому приключению, где он не придет мучиться, а будет общаться и взаимодействовать. После этого уже нужно приучать к требованиям по учебе.

«Не надо детей вгонять в напряжение», — говорит эксперт.

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