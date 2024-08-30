Убивали целыми семьями: обнародованы новые доказательства зверств американцев в Ираке

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The New Yorker опубликовал кадры мирных жителей, убитых морпехами США в Ираке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Kyle Talbot; 5-tv.ru

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Речь идет об операции морпехов США в 2005 году.

Журнал The New Yorker опубликовал доказательства жестоких убийств, к которым причастны морпехи США. На снимках запечатлены окровавленные тела мужчин, женщин и детей — целые семьи.

Речь идет об операции в Ираке в 2005 году, когда весь мир узнал о массовом убийстве мирных жителей небольшого города. Так пехотинцы отомстили ни в чем не повинным людям за подрыв собственной бронемашины на мине, оставленной террористами. В итоге военное командование штатов много лет скрывало доказательства зверств от общественности, наказания никто не понес.

Опубликованные сейчас фотографии вызвали широкий резонанс в СМИ. Журналисты иранского телеканала Press TV задались вопросом: предстанут ли теперь участники кровавой резни перед судом?

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что несколько американских военных ранены при ударе по базе в Ираке. Как заявили местные журналисты, по авиабазе было выпущено минимум две ракеты. При этом месяц назад по авиабазе уже наносился ракетный удар.

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