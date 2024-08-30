От выпечки до соусов: какие симптомы указывают на непереносимость лактозы

Речь о патологическом состоянии, при котором организм не способен переварить так называемый молочный сахар.

У людей с непереносимостью лактозы может наблюдаться острая реакция не только на молочные продукты. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ольга Евлашева в беседе с изданием Lenta.ru.

Лактоза — сахар, содержащийся в коровьем, козьем и овечьем молоке. Непереносимость наступает, когда тонкий кишечник человека не может выработать необходимое количество фермента, ее переваривающего. Часто это сопровождается серьезными проблемами с пищеварением.

«К распространенным симптомам непереносимости лактозы относятся боль или дискомфорт в животе, вздутие, повышенное газообразование, диарея. Выраженность проявлений зависит от того, какое количество молочного сахара человек может переносить и сколько его поступило в организм вместе с пищей или напитками», — объясняет врач.

Опасность заключается в том, что лактоза может содержаться не только в молочных продуктах, но и хлопьях, выпечке, крекерах, тортах, печеньях, соусах, заправках для салатов и протеиновых коктейлях.

Евлашева отмечает, что непереносимость лактозы может возникнуть из-за генетической предрасположенности. Этому наиболее подвержены люди африканского, азиатского, латиноамериканского и индейского происхождения.

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