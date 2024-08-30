В школах РФ проводят учения по действиям при терактах и воздушной тревоге

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 21 0

Были задействованы все оперативные службы района.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минпросвещения и МЧС России проводят всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. В школах силовики отработали варианты действий в случае нападения на мирных жителей. Как это было — показывает 5-tv.ru.

Учения, показанные на видео, проводились в Московской области. Сначала участвующим в них работникам школ показали ролик и презентацию в актовом зале, затем провели инструктаж. После этого началась практика.

Силовики, изобразившие террористов, в ходе учений проникли в здание школы, взяли в заложники охранников и находящихся в учреждении людей. Затем на место прибыли сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и задержали боевиков. 

Кроме того, отрабатывались действия и при воздушной тревоге.

Заместитель начальника Управления местной охраны, полковник полиции Игорь Кирсанов рассказал корреспонденту «Известий», что росгвардейцы совместно с сотрудниками СОБР в рамках работы межведомственной комиссии ежегодно принимают участие в готовности всех общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

Как отметил Кирсанов, в рамках учений были задействованы все оперативные службы района: СОБР, Росгвардия, полиция, МЧС, а также медицина катастроф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области провели учения по эвакуации людей. В школах приготовили укрытия, на окна наклеивают бронепленку.

+16° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
91.45
0.01 101.77
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
Токсичный нарцисс: Бородина рассказала о новых отношениях
1:00
В школах РФ проводят учения по действиям при терактах и воздушной тревоге
0:40
«Убили моего сына!» — отец погибшего после удаления миндалин обвинил врачей
0:34
Российские пловцы в первый день Паралимпиады в Париже завоевали три медали
0:20
Сходила за грибами: жительница Подмосковья нашла в лесу мумифицированное тело
0:00
На фоне задержания Дурова мошенники начали активно атаковать пользователей Telegram

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«Это абсурд»: адвокат Дурова заявил, что Telegram соблюдает европейские законы
«Поддержать дух»: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака