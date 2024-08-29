Овечкин рассказал, что для него означает слово счастье

Хоккеист поделился, как любит проводить свободное время.

Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что счастье для него заключается в семье и друзьях. Такими мыслями он поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Самое счастливое — это когда проводим время с семьей, с друзьями дома, а счастье — это когда все живы здоровы и царит любовь», — заявил звезда мирового хоккея.

Овечкину 38 лет, он продолжает выступать в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз». Клуб в минувшем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф, не сумев одержать ни одной победы. Новый сезон в НХЛ начнется 4 октября.

Ранее 5-tv.ru передавал мнение Александра Овечкина о покушении, которое совершили на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Хоккеист назвал это покушение «тупостью», однако на вопрос о том, за кого проголосовал бы он сам — Овечкин ответить не смог. По мнению Овечкина, на этот вопрос должны отвечать американцы, а у него самого нет гражданства США.