«Тупость»: хоккеист Овечкин высказался о покушении на Дональда Трампа

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 132 0

Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на Дональда Трампа

«Тупость»: хоккеист Овечкин высказался о покушении на Дональда Трампа

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

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Тема:
Выборы президента США 2024

За кого российский хоккеист проголосовал бы на выборах в США?

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа — это тупость. С таким заявлением выступил капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью для одного из YouTube-каналов.

«Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался», — прокомментировал покушение на американского политика Овечкин.

Спортсмен напомнил, что у него нет гражданства США, и голосовать на выборах он не может. Овечкин не смог ответить на вопрос, за какого кандидата отдал бы свой голос, подчеркнув, что американцам виднее.

13 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в небе раздалось несколько выстрелов. Политик успел вовремя повернуть голову в сторону, пуля задела только ухо Трампа, угодив в стоявших за его спиной людей. Двое сторонников бывшего президента пострадали, один погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему в США не хотели участия в предвыборной гонке Камалы Харрис.

Тема:
Выборы президента США 2024
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