В Петербурге мужчина избил 13-летнюю дочь бывшей жены Аршавина

Мать бывшей звезды футбола назвала семью пострадавшего ребенка «дурдомом».

В торговом центре в Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил 13-летнюю дочь бывшей жены звезды российского футбола Андрея Аршавина. Экс-супруга футболиста, журналистка Алиса Казьмина подтвердила эти новости в беседе с 5-tv.ru.

«Вот, дочка дома, все нормально», — заявила Казьмина.

Однако от более развернутых комментариев собеседница отказалась.

Мать Андрея Аршавина Татьяна заявила, что эта девочка — дочь бывшего мужа Алисы Алексея Казьмина, бизнесмена и предпринимателя, руководившего крупными промышленными компаниями.

По ее словам, никакой точной информацией об избиении ребенка и ее нынешнем состоянии она не владеет.

«Я жила как в дурдоме в контакте с этой семьей. Поэтому больше ничего не хочу о них ни слышать, ни видеть», — заявила Татьяна Аршавина, говоря о Казьминах.

Аршавин и Кузьмина поженились в 2016 году, однако уже в 2019 пара объявила о разводе. По словам Кузьминой, причиной тому стали многочисленные измены футболиста.

По информации 78.ru, вечером 29 августа в петербургском ТЦ на Морской набережной 59-летний преподаватель одного из университетов вступил в конфликт со школьниками. Мужчине не понравилось, что дети бесились, и он сделал им замечание, на что получил ответ в оскорбительном тоне. Отреагировал на это петербуржец весьма агрессивно — он погнался за детьми, а у входа в торговый центр ему удалось схватить 13-летнюю девочку. Мужчина начал душить, толкать и пинать ребенка. Очевидцы шокирующего происшествия вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали педагога и доставили в отдел. На него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аршавин стал отцом в пятый раз.