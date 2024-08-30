Адвокат Жорин рассказал, что ждет Дурова после лишения родительских прав

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 41 0

Адвокат Жорин: Дуров обязан платить алименты после лишения родительских прав

Адвокат Жорин рассказал, что ждет Дурова после лишения родительских прав

Фото: Reuters / Albert Gea

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Право на взаимодействие с детьми основатель Теlеgrаm потерял, но алименты платить все равно будет должен. Но это далеко не все.

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова, 29 августа лишила его родительских прав через швейцарский суд. Что это значит для основателя Telegram и что он должен своим детям, объяснил в своем Telegram-канале звездный адвокат Сергей Жорин.

Теперь Павел Дуров не сможет лично воспитывать, общаться и проживать с детьми. Он теряет все права на основании родства, а также льготы и пособия. А по истечении шести месяцев после лишения родительских прав детей Дурова смогут усыновить. Вернуть их себе Павел не сможет.

Дети, в свою очередь, имеют право на получение алиментов, а в случае смерти Павла Дурова, они смогут претендовать на его имущество.

Лишение родительских прав — это крайняя мера, к которой прибегает один из родителей, а часто один из супругов может злоупотреблять такой возможностью в своих целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дуров не имел никаких договоренностей с Кремлем.

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