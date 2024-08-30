Дмитрий Песков: Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было

Основатель платформы Telegram посещал Россию с 2014 года около 50 раз, что навело на мысль о взаимодействии с властью.

Дмитрий Песков опроверг информацию о переговорах и каком-либо взаимодействии Павла Дурова с Кремлем.

«Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было», — сообщил пресс-секретарь президента России в ходе ежедневного конференц-колла с журналистами.

Также Дмитрий Песков добавил:

«Он гражданин России, он свободно передвигается. Естественно он посещал Россию».

Основатель платформы Telegram Павел Дуров посещал Россию с 2014 года около 50 раз. Каждый его визит совпадал с важными для деятельности сервиса этапом.

Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Орден на арест был выдан 24 августа, незадолго до его приземления в аэропорту Парижа. 28 августа его взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам бизнесмен воздержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Дурова изъяли все паспорта на время следствия.