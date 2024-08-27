Будьте внимательны: что чаще всего россияне теряют во время путешествий

Чаще всего россияне теряют одежду и обувь во время путешествий
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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На последнем месте в списке — ключи от дома.
Чаще всего во время путешествий россияне оставляют в поездах обувь и одежду. Об этом сообщает издание Газета.ру, ссылаясь на данные опроса респондентов.
В рейтинге среди потерянных вещей первое место занимает одежда и обувь. Второе — средства по уходу, косметика и духи. Третье — техника, чаще всего телефоны, фотоаппарат и зарядные устройства.
Проводники поездов дальнего следования, к примеру, могут обнаружить забытую пассажирами еду и напитки, а также лекарства, украшения и домашние тапочки.
«Замыкают рейтинг забытых вещей деньги и банковские карты — их оставляли 2,87%, рюкзаки, сумки и чемоданы — 2,49%, кипятильник — 2,34%, а также документы (паспорт, страховка, билеты) — по 2,26%», — рассказали эксперты.
Самое последнее место в рейтинге занимают ключи от дома. Всего 1,96% опрошенных признались, что когда-либо их забывали.
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