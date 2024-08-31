«Перестает контролировать»: что известно о здоровье онкобольного Буйнова

Артист более 20 лет борется с раком простаты.

Онкология народного артиста России Александра Буйнова может рецидивировать в любой момент. Об этом врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал WOMAN.ru

Около 20 лет назад у артиста обнаружили рак простаты. С 2011 года Александр находился в состоянии ремиссии. Недавно поползли слухи о том, что недуг вновь дал о себе знать. В одном из Telegram-каналов даже заявляли о госпитализации певца.

Жена и продюсер звезды Елена Буйнова опровергла информацию об ухудшении состояния Буйнова. Она заявила, что он вполне бодр и готовится к очередной съемке.

Врач-онколог прокомментировал состояние Александра, объяснив, что у онкобольных нет понятия «выздоровел». Человек, которому диагностировали рак, будет жить с ним всю жизнь. Бывают периоды, когда состояние ухудшается и требуется дополнительная врачебная поддержка. В остальное время пациенты живут привычной жизнью, но с периодичностью сдают анализы и проходят исследования, чтобы контролировать недуг и не дать ему развиться в более тяжелую форму.

«Считается что в 80% болезнь возвращается в первые два года. Не вернулась — значит наступает плато. Но может и через 15-20 лет вернуться. Достаточно резкого снижения иммунитета по мере старения и угасания иммунной системы организм перестает контролировать и справляться», — сообщил специалист.

Он также объяснил, о каком «секретном уколе», который помог Александру, когда-то говорил сам артист. Черемушкин считает, что Буйнов просто оптимистично преподнес информацию, чтобы не вдаваться в неприятные подробности непростого лечения. На самом деле не существует волшебного средства от рака, которое вылечило бы пациента.

«Возможно, речь идет о таргетной или иммунной, гормональной терапии. Тот есть, чтобы настраивать организм на естественную борьбу, а от рака никакого укола нет, волшебных таблеток нет, природа исчерпает свои ресурсы», — рассказал Черемушкин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Буйнов раскрыл правду о своей хромоте.