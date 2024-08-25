«Старая болячка»: Александр Буйнов раскрыл правду о своей хромоте

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 182 0

Певец Александр Буйнов травмировал колено и голеностоп

«Старая болячка»: Александр Буйнов раскрыл правду о своей хромоте

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

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Певец честно рассказал о своем здоровье.

Народный артист РФ Александр Буйнов уже долгое время страдает из-за травмы голеностопа и колена, которые повредил во время занятия спортом. Из-за этого певец прихрамывает на одну ногу. О недуге музыкант рассказал NEWS.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Старая болячка. Я не то чтобы интенсивно спортом занимался. Но, по крайней мере, занимаюсь до сих пор. Сейчас говорят: бегать вредно, говорят, лучше ходить. Я вот повредил себе голеностоп, колено. Это мелочи. Я думаю, что это со мной уже», — отметил он.

Это не единственная проблема со здоровьем Буйнова. В 2011 году он рассказал о раке. К счастью, ему удалось победить страшную болезнь. Новый недуг настиг в 2021 — тогда он переболел отитом, из-за чего иммунитет музыканта ослаб. Через год исполнитель хита «Падают листья» повредил на ровном месте руку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Александр Буйнов называет себя подкаблучником.

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