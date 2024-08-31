«Оговорка по Фрейду»: Зеленский напал на Курскую область, чтобы набрать пленных

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Лавров: Зеленский напал на Курскую область, чтобы набрать пленных для обмена

«Оговорка по Фрейду»: Зеленский напал на Курскую область, чтобы набрать пленных

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Курская область Спецоперация

Однако Россия обсуждать свою территорию не намерена.

Сложно однозначно обозначить цели вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области из-за изощренности мыслей организовавших эту операцию западных чиновников. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для корреспондента RT Анны Книшенко.

«Иногда по Фрейду у него (президента* Украины Владимира ) выскакивают признания. Он же сказал, что это нам будет нужно для последующих обменов. „И пленных наберу, и квадратные километры захвачу“. Достаточно простодушно, наивно. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем и переговоры про свою территорию не ведем», — отметил Лавров.

Глава иностранного ведомства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Российский лидер Владимир Путин также напоминал, что чем дольше будет растягиваться процесс старта этих переговоров, тем будет труднее договариваться. В настоящий же момент, подчеркнул Лавров, речи о переговорах быть не может. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ напали на храм в Курской области и убили убегавшего монаха.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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