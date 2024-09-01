«Будет замечательным»: загулявший на отдыхе Шаляпин обрадовался «началу лета»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Подвыпивший певец Прохор Шаляпин поздравил россиян с наступлением лета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Instagram* / shalyapin_official; 5-tv.ru

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Артист уточнил — с ним все в порядке, поэтому переживать за него не стоит.

Певец Прохор Шаляпин, который славится своей неординарностью, в начале осени поздравил россиян с «наступлением лета». В обращении, опубликованном в социальной сети, знаменитость даже поднял бокал по случаю «начала купального сезона».

«Хочу предречь всем, что лето будет замечательным, добрым. Замечательное лето вас ждет, мы все с вами погуляем, позагораем и будет отлично, хорошо будет нам. Пейте хорошее вино, все хорошо у меня», — заявил Шаляпин, стоя на палубе вышедшего в море судна.

При этом еще несколько дней назад артист говорил, что лето скоро закончится, добавив, что «не на всей планете». Где именно сейчас отдыхает артист — неизвестно. Но завершившийся летний сезон он провел в компании балерины Анастасии Волочковой на одном из российских курортов. Вместе знаменитости посетили парную, ходили на массаж и даже спали.

После этого Шаляпин отправился в Ялту, где остановился в шикарном пятизвездочном отеле. Средняя стоимость проживания в номере люксовой гостиницы составляет 40 тысяч рублей за ночь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новый мужчина Анастасии Волочковой относится к ее дружбе с Шаляпиным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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