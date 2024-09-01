Турецкое мыло: почему сериалы про восточную любовь опасны для русских женщин

Представительницы прекрасного пола рискуют никогда не встретить мужчину в жизни, влюбившись в идеальный образ с экрана.

«Белый слон» никому не нужен. «Белый слон» — это шикарный особняк за 60 миллионов долларов в Голливуде, который выставили на продажу Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после начала бракоразводного процесса. Теперь уже точно без хеппи-энда. Это же не кино.

При этом на время семейно-судебных дрязг и Лопес, и Аффлек несколько отошли от собственно работы в киноиндустрии, так что, если бы не скандал, не все бы в России и вспомнили про их житье-бытье.

Уход голливудских студий из России был одной из добровольно-принудительных санкций по отношению к России. Но свято место пусто не бывает. Как отчиталась министр культуры: за семь месяцев 2024 года отечественный кинорынок достиг почти 29 миллиардов рублей. И это рекорд с начала пандемии и санкций.

Да, до всех этих испытаний были сборы и побольше. Но есть важное отличие, если тогда 80% кассы забирали голливудские блокбастеры, а теперь - отечественное кино, разбавленное продукцией из невраждебных стран.

Турецкие сериалы здесь занимают 8% российского рынка. Тут даже не скажешь, то ли «Великолепный век» привлек туристов в Стамбул и Анталью, или, наоборот, система all inclusive распространилась и на киносаги.

Как бы то ни было, турецких актеров в России толпы поклонниц встречают как родных, и уже психологи предупреждают — чрезмерное увлечение ближневосточными сказками о любви может негативно воздействовать на психику. В чем опасность? Выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Его встречали как настоящего героя. Сначала фанаты дежурили десять часов у отеля, во время выступления выскакивали прямо на сцену и навязчиво тащили фотографироваться. Турецкий гость сдерживался и улыбался.

Это не первый визит Бурака Озчивита в Россию, была Москва, Петербург, теперь Татарстан и количество фанатов с каждым приездом только растет.

Александра и не упомнит, сколько серий и сколько сериалов пересмотрела. Женский психолог плотно подсела на турецкие мыльные оперы или «дизи», как их называют. Она даже знакома с теми, кто красивую картинку воспринял как сигнал к действию.

«У девочек у всех есть в голове с детства красивая картинка - выйти замуж за какого-то супербогатого успешного человека», — сообщила фанатка турецких сериалов Александра Прохорова.

Вот и турецкие брачные агентства отмечают всплеск запросов на богатых и успешных турков. Да не просто всплеск, а сметающую все штормовую волну.

Психологи радуются меньше, говорят, просмотр турецких сериалов запросто может пошатнуть здоровье физическое. Да и ментальное: сериал может пошатнуть брак. Слишком красивая жизнь, слишком красивые мужчины и слишком пресная действительность, в которую приходится возвращаться.

«Когда женщина, посмотрев эти сериалы, возвращается в семью — понятное дело, что муж зачастую может не соответствовать этому прекрасному образу. И начинаются претензии, разочарования, скандалы», — уверен клинический психолог Владислав Чубаров.

А подсаживаются на сериальную иглу плотно. У создателей картин с многомиллионными бюджетами свой фирменный рецепт, не сложнее рецепта кебаба.

Главное — это любовь, которой буквально все пропитано. Показана она порой нежно и нелепо, но это связано с особенностями отношений парня и девушки в Турции до свадьбы. Культура и быт такие непривычные для российского зрителя, но привлекательные.

Ну и конечно турецкий красавец мужчина, который буквально осыпает женщину своим вниманием и подарками. Наконец, все завернуть, упаковать в красивую обертку, чтобы каждый кадр блестел. А на выходе получить продукт, как эта шаверма, одинаково любимый и понятный всем как на Западе, так и на Востоке.

Традиционные достопримечательности отошли на второй план. Теперь Турция — это не древние красоты, а 375 серий «Черной любви» или «Постучись в мою дверь».

Фанаты готовы платить десятки тысяч рублей, лишь бы переступить порог того самого офиса и оказаться в кресле, где сидел обольститель сердец Серкан Болат.

Домик Эды из сериала «Постучись в мою дверь» — ключевая достопримечательность.

Пройтись по тем самым лестницам и коридорам — 410 евро, сорок тысяч рублей. Есть варианты побюджетнее: прогулка по местам сериала «Великолепный век» - 34 евро.

«Есть ли какой-то алгоритм, чтобы подсадить женщин? Да, конечно, любовная история. Любовная история и все время нагнетаешь саспенс, тревогу. Будет, не будет, получится, не получится. Главное, чтобы люди хотели, чтобы случилось что-то хорошее», — заявила актриса, режиссер, драматург, поэт, сценарист, журналист, общественный деятель Елена Скороходова.

Турецкие сериалы предлагали запретить на государственном уровне, но идею не поддержали, поскольку среди поклонников оказались и сами законодатели. 8% кинорынка в нашей стране принадлежит этой сказке. Сериалы штурмуют топы онлайн-кинотеатров, а женщины продолжают мечтать о сказке.

Женщина в хиджабе — Ирина Бингель. Она нашла свою любовь, но отнюдь не сказочную, а соответствующую турецкой поговорке: без трудностей и беспокойства благодати не бывает.

«Это было не похоже на турецкий сериал вообще. Меня ждали здесь трудности. Они очень общительные, они не чувствуют грань между человеком, они пытаются вторгнуться в твои границы», — рассказала Ирина Бингель.

Тут главное понимать, что сериальная жизнь никогда не станет реальной, ведь в кино прописанный сценарий, и иначе сюжет пойти не может. А в жизни сценария нет, поэтому смотреть кино можно, но вот замыливаться, пожалуй, не стоит.