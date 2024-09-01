Что любимый фильм может рассказать о вашей нервной системе

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Frontiers in Behavioral Neuroscience: любители ужасов менее чуткие к негативу

Что любимый фильм может рассказать о вашей нервной системе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не только вкусовые предпочтения в музыке и литературе могут рассказать многое о человеке.

Любимые книги, предпочтения в музыке могут многое рассказать о человеке. Но не только. Немецкие ученые из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберга выяснили, что и вкусы в кино могут напрямую указывать на уровень восприимчивости к эмоциональному воздействию. Результаты исследования специалистов опубликовал журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience.

В исследование приняли участие более 250 человек. Каждому показывали человеческие лица с разными эмоциями, а также картинки с геометрическими фигурами. Параллельно ученые фиксировали реакцию головного мозга при помощи МРТ. Кроме того, специалисты выяснили предпочтения в кино и испытуемых. Выяснилось, те, кто любит смотреть боевики и комедии, имеют самую сильную реакцию в обеих областях мозга, а именно в миндалевидном теле и прилежащем ядре. А те, кто любит триллеры и документальные фильмы, имеют слабый ответ на эмоциональные стимулы.

При этом активность мозга при просмотре испуганных и сердитых лиц у любителей боевиков и комедий оказалась одинаковой. Из этого ученые сделали вывод, что предпочтения в кино связаны с самими переживаниями. То есть те, кто более склонен к страху и гневу, выбирают посмотреть более эмоциональные фильмы, а менее склонные захотят включить детектив или документальное кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему одни люди помнят ночные видения, а другие — нет.

+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:10
Что любимый фильм может рассказать о вашей нервной системе
12:49
«Поиски продолжатся»: спасатели нашли тела на месте обломков Ми-8 на Камчатке
12:36
ВС России освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР
12:02
«Встаю в очередь на алименты»: девушка вратаря Сафонова объявила о свадьбе
11:27
«Как на исповеди»: Евгений Стеблов о последней встрече с сыном-монахом
11:11
«Очень страшная ситуация»: подробности пожара в деревне Юрцово

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2024
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака