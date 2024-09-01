Зеленский вновь потребовал у Запада «разрешение на дальнобойность»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Зеленский снова попросил у Запада разрешение бить по РФ дальнобойным оружием

Зеленский вновь потребовал у Запада «разрешение на дальнобойность»

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Brendan Mullin

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Глава киевского режима считает разрешение западных стран использовать дальнобойные снаряды жизненно важным решением.

Президент* Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны дать Киеву разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по российским военным объектам.

«Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — заявил он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава киевского режима назвал это «жизненно важным» для ВСУ, в связи с чем, по его утверждению, такое решение нельзя откладывать.

Зеленский уже не раз призывал западных партнеров Киева разрешить ему использовать полученное вооружение иностранного производства для нанесения ударов по территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, по словам Зеленского, на Украине испытали баллистическую ракету собственного производства.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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