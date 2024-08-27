Зеленский заявил, что Украина испытала свою баллистическую ракету
Россия должна быть готова к применению ВСУ любого оружия, считают эксперты.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Незалежная провела испытания первой собственной баллистической ракеты. Такое заявление сделал президент* Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.
«Были позитивные испытания первой украинской баллистической ракеты. Деталями об этой ракете больше поделиться не могу», — сказал он.
Глава киевского режима не стал раскрывать характеристики нового украинского вооружения. Однако стоит отметить, что баллистические ракеты обладают дальностью полета от сотен до тысячи километров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Украина применить химоружие в зоне СВО. Киевский режим и прежде нарушал международные правовые нормы. Эксперты считают, что Россия должна быть готова к применению ВСУ любого оружия и иметь на эти случаи средства защиты.
Так, например, политолог Юрий Светов в эксклюзивной беседе сравнил украинские власти с гитлеровцами, и напомнил в качестве примера: Адольф Гитлер в конце войны, когда понимал, что проигрывает, был готов использовать любое оружие, которое имел в своем арсенале. А химоружие тогда не применялось только из-за страха, что в ответ Германии придет полный конец.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
- 27 авг
- До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
- 27 авг
- «Мы не смогли»: американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ
- 27 авг
- Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС
- 27 авг
- «Противник без принципов»: может ли Украина применить химоружие в зоне СВО
- 27 авг
- Войска РФ ракетами «Кинжал» нанесли удар по военным объектам Украины
- 27 авг
- «Что и кому ты докажешь в гробу?» — ВС РФ сбросили на позиции ВСУ листовки с призывами сложить оружие
- 27 авг
- ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
- 27 авг
- В Минобороны предупредили о возможных провокациях ВСУ с токсичными химикатами
- 27 авг
- «Как к себе домой»: SHAMAN объяснил, почему не боится давать концерты в горячих точках
- 27 авг
- «Некуда было бежать»: украинский пленный рассказал об обмане командования ВСУ
Читайте также
48%
0.17 102.49
0.88
Нашли ошибку?