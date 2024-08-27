Зеленский заявил, что Украина испытала свою баллистическую ракету

|
Евгения Романова
Евгения Романова 84 0

Россия должна быть готова к применению ВСУ любого оружия, считают эксперты.

Зеленский заявил, что Украина испытала свою баллистическую ракету

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Незалежная провела испытания первой собственной баллистической ракеты. Такое заявление сделал президент* Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.

«Были позитивные испытания первой украинской баллистической ракеты. Деталями об этой ракете больше поделиться не могу», — сказал он.

Глава киевского режима не стал раскрывать характеристики нового украинского вооружения. Однако стоит отметить, что баллистические ракеты обладают дальностью полета от сотен до тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Украина применить химоружие в зоне СВО. Киевский режим и прежде нарушал международные правовые нормы. Эксперты считают, что Россия должна быть готова к применению ВСУ любого оружия и иметь на эти случаи средства защиты.

Так, например, политолог Юрий Светов в эксклюзивной беседе сравнил украинские власти с гитлеровцами, и напомнил в качестве примера: Адольф Гитлер в конце войны, когда понимал, что проигрывает, был готов использовать любое оружие, которое имел в своем арсенале. А химоружие тогда не применялось только из-за страха, что в ответ Германии придет полный конец.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
27 авг
До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
27 авг
«Мы не смогли»: американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ
27 авг
Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС
27 авг
«Противник без принципов»: может ли Украина применить химоружие в зоне СВО
27 авг
Войска РФ ракетами «Кинжал» нанесли удар по военным объектам Украины
27 авг
«Что и кому ты докажешь в гробу?» — ВС РФ сбросили на позиции ВСУ листовки с призывами сложить оружие
27 авг
ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
27 авг
В Минобороны предупредили о возможных провокациях ВСУ с токсичными химикатами
27 авг
«Как к себе домой»: SHAMAN объяснил, почему не боится давать концерты в горячих точках
27 авг
«Некуда было бежать»: украинский пленный рассказал об обмане командования ВСУ
+27° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.77
0.17 102.49
0.88
Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года

Последние новости

19:04
Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года
18:50
Собянин сообщил о разделении Москвы-реки на участки для разных активностей
18:41
Привычка или стресс? Почему ночью тянет поесть
18:38
Машина экс-депутата Рашкина попала в ДТП с лосем
18:34
На Мальдивах заявили о попытке госпереворота
18:27
Верховный суд отказался признавать многодетность поводом для побега с места ДТП

Сейчас читают

Белая или желтая: россиянам рассказали, какая картошка будет храниться дольше
В петрушке вся сила, брат: названы суперфуды для повышения мужской потенции
По пояс в воде: медики выносили пациентов из затопленной больницы в Сочи буквально на руках
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака