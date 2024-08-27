Незалежная провела испытания первой собственной баллистической ракеты. Такое заявление сделал президент* Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.

«Были позитивные испытания первой украинской баллистической ракеты. Деталями об этой ракете больше поделиться не могу», — сказал он.

Глава киевского режима не стал раскрывать характеристики нового украинского вооружения. Однако стоит отметить, что баллистические ракеты обладают дальностью полета от сотен до тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Украина применить химоружие в зоне СВО. Киевский режим и прежде нарушал международные правовые нормы. Эксперты считают, что Россия должна быть готова к применению ВСУ любого оружия и иметь на эти случаи средства защиты.

Так, например, политолог Юрий Светов в эксклюзивной беседе сравнил украинские власти с гитлеровцами, и напомнил в качестве примера: Адольф Гитлер в конце войны, когда понимал, что проигрывает, был готов использовать любое оружие, которое имел в своем арсенале. А химоружие тогда не применялось только из-за страха, что в ответ Германии придет полный конец.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.