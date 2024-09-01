«Совсем не заметила»: певица Валерия подвела итоги прошедшего лета
Певица Валерия: напряженный график не позволил отдохнуть этим летом
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Артистка пожаловалась на большую загруженность.
Певица Валерия, как и многие ее коллеги, подвела итоги прошедшего лета в своих социальных сетях.
Несмотря на напряженный рабочий график, который не позволил певице отдохнуть летом, она находила время для общения с семьей и успела уделить внимание внучке Селин.
«Это лето я совсем не заметила — много работала (концерты, большая студийная работа), бесконечно куда-то перелетала. Но и немного отдохнуть, побыть с семьей тоже получилось. Запомню его ярким и очень продуктивным», — подчеркнула знаменитость.
К слову, для Валерии встречи с близкими людьми — главный приоритет, и она всегда старается найти время для них, несмотря на свою большую загруженность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье Валерии произошел разлад. Причиной стали разные взгляды певицы и ее невестки на воспитание трехлетней внучки по имени Селин. Лиана Шульгина считает, что свекровь перебарщивает с количеством подарков для дочери. Но певица утверждает, что приехать с пустыми руками к внучке она не может.
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