«Совсем не заметила»: певица Валерия подвела итоги прошедшего лета

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

Певица Валерия: напряженный график не позволил отдохнуть этим летом

«Совсем не заметила»: певица Валерия подвела итоги прошедшего лета

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка пожаловалась на большую загруженность.

Певица Валерия, как и многие ее коллеги, подвела итоги прошедшего лета в своих социальных сетях.

Несмотря на напряженный рабочий график, который не позволил певице отдохнуть летом, она находила время для общения с семьей и успела уделить внимание внучке Селин.

«Это лето я совсем не заметила — много работала (концерты, большая студийная работа), бесконечно куда-то перелетала. Но и немного отдохнуть, побыть с семьей тоже получилось. Запомню его ярким и очень продуктивным», — подчеркнула знаменитость.

К слову, для Валерии встречи с близкими людьми — главный приоритет, и она всегда старается найти время для них, несмотря на свою большую загруженность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье Валерии произошел разлад. Причиной стали разные взгляды певицы и ее невестки на воспитание трехлетней внучки по имени Селин. Лиана Шульгина считает, что свекровь перебарщивает с количеством подарков для дочери. Но певица утверждает, что приехать с пустыми руками к внучке она не может.

+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Похудевшая на 35 килограммов Бьянка показала идеальную фигуру
15:59
Синоптики сообщили об аномальной жаре и ливнях этой осенью
15:50
«Совсем не заметила»: певица Валерия подвела итоги прошедшего лета
15:41
Бедрос Киркоров госпитализирован в отделение реанимации московской больницы
15:41
«Влюбился в одну девчонку»: Amirchik рассказал о своем 1 сентября
15:30
«Лепсу можно значит?» — Игорь Матвиенко представил свою юную спутницу

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Путь для РФ открыт: на Украине назвали катастрофическую цену для ВСУ за провал под Курском
Ты моя: сделавший предложение на концерте SHAMAN в Крокусе боец СВО сыграл свадьбу
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака